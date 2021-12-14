كاتب عام نقابة الاطباء :تأجيل اضراب أطباء الصحة العمومية الى يوم 13 جانفي 2022

قررت نقابة اطباء الصحة العمومية، تأجيل اضرابها الى يوم 13 جانفي القادم بعد ان كان مقررا تنفيذه يوم 16 ديسمبر الجاري، وفق ما أعلنه كاتب عام تقابة اطباء الصحة العمومية نورالدين بن عبدالله .

وافاد بن عبد الله، في تصريح لوكالة تونس عقب انتهاء الجلسة الصلحية التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بوزارة الصحة ، ان الطرف النقابي اتخذ قرار تأجيل الاضراب ببادرة منه، معتبرا، ان الطرف الاداري لم يقدم أية مقترحات تستجيب لمطالب اطباء الصحة العمومية.

وذكر، ان المطالب التي طرحها الطرف النقابي تشمل اصلاح منظومة الصحة بما يحد من انقطاعات الادوية ونقص الموارد المالية والبشرية.

ولفت الى ان الاطباء العموميين يطالبون بسحب اختصاص طب العائلة عليهم وكذلك بتمتيعهم بمنحة الجوائح التي وقع صرف جزء من اعتماداتها لباقي الاسلاك الصحية.

وجاء القرار بتأجيل الاضراب الى يوم 13 جانفي 2022 كنتيجة لفشل الجلسة الصلحية التي حضرها ممثلو نقابة الصحة العمومية والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، واشرف عليها عن الطرف الاداري وزير الصحة علي مرابط. حر