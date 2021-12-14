المهدية: تعافي 24 مصابا مقابل تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تماثل 24 مصابا بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الثلاثاء، مقابل تسجيل 7 إصابات جديدة، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ151 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 5 بالمهدية وإصابة واحدة بكل من دائرة سيدي علوان ودائرة السواسي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25873 إصابة، من بينها 24989 حالة شفاء و778 حالة وفاة و106 حالات نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1151 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 679 انتفعوا بالجرعة الأولى و229 بالجرعة الثانية و239 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 4 مواطنين تطعيما بغرض السفر خارج البلاد.