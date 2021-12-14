المجمع المهني للمخابز العصرية تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية



يعتزم المجمع المهني للمخابز العصرية المنضوية تحت منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ( كونكت)، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة منتصف النهار أمام مقر رئاسة الحكومة، وفق بلاغ، الثلاثاء.

وأوضح رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، عبد الكريم بن محرز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي على

خلفية ما اعتبره ” ضغوطات تمارسها وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أصحاب المخابز العصرية تتمثل خاصة في الترفيع في سعر الفارينة المدعمة نسبيا، من 512 د إلى حوالي 700 د للـ 100 كلغ (علما وأن هذه الفارينة مخصصة لصنع المرطبات).

وأضاف بن محرز، قائلا، ” إن هذه الزيادة كبيرة وغير مدروسة ومن شأنها أن تهدد تواصل نشاط نحو 1300 مخبزة عصرية وإحالة حوالي 13 ألف عامل في القطاع إلى البطالة”، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث ذاته، إلى ضرورة تنقيح التشريعات المرتبطة بمنظومة المخابز، التّي اعتبرها ” قديمة وبالية “خاصة وأن المخابز التقليدية من صنف “أ ” تتمتع بالفارينة المدعمة دون سواها رغم أنها منظومة تقوم بتجاوزات ويشوبها الفساد، وفق تصريحه.