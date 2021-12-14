السبت المقبل 18 ديسمبر يوم عطلة إضافي للطلبة والتلاميذ ومتربصي التكوين المهني

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء بالقصبة، أنه تقرر منح يوم السبت 18 ديسمبر الجاري، يوم عطلة إضافي للطلبة والتلاميذ ومتربصي التكوين المهني.

وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية مشتركة للنصيبي ولعدد آخر من أعضاء الحكومة، في أعقاب مجلس وزاري، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، خصص للنظر في الوضع الصحي بالبلاد في علاقة بجائحة كورونا.

وأضاف النصيبي في تصريحه، أنه تقرر تخصيص هذا اليوم لتأمين العطلة المدرسية والجامعية، وحتى يتسنى للطلبة والتلاميذ والمتربصين العودة إلى مدنهم وزيارة عائلاتهم في أفضل الظروف، ولدعم حملة التلقيح الوطنية، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

من جهة أخرى، قال وزير النقل، ربيع المجيدي، أن إقرار يوم 18 ديسمبر الجاري يوم عطلة للتلاميذ والطلبة، يأتي في إطار التوقي من الموجة الجديدة من جائحة كورونا في العالم والتخوف من انتشار جديد للوباء في تونس.

وأكد أن وزارة النقل على أتم الاستعداد من حيث تكثيف عدد السفرات والتوزيع المحكم لوسائل النقل العمومي المنتظم لكل من يرغب في العودة إلى مقر سكناه داخل الجمهورية. كما دعا جميع الطلبة والتلاميذ، خاصة الذين يعتزمون العودة إلى مسقط رأسهم، إلى أن ينظموا عودتهم على كامل أيام الأسبوع وأن يحترموا البروتوكولات الصحية.