وزارة الصحة: تسجيل 3 وفيات و241 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة، أنه تم التصريح بشكل أولي بثلاث وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، بتاريخ يوم أمس الاثنين، مضيفة أنه تم أيضا تسجيل 241 تحليلا إيجابيا من مجموع 6171 تحليلا مخبريا تم انجازها، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية 3 فاصل 91 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و443 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 184 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 693 ألفا و118 شخصا.

ووفق البلاغ، يقدر عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، ب 185 مصابا، من بينهم 16 إصابة جديدة و 63 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 8 مرضى للتنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة كانت شرعت منذ مارس الماضي في حملات تطعيم، وتجاوز عدد الأفراد الذين استكملوا لقاحاتهم 5 ملايين و397 ألف شخص.