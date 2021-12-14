توننداكس ينهي حصة الثلاثاء على شبه استقرار

حافظ توننداكس خلال الحصّة الثانية من الاسبوه على شبه استقراره اذ لم يسجل سوى زيادة لم تتجاوز نسبتها 0،04 بالمائة ليصل الى النقطة 6971،79 وسط مبادلات ضعيفة في حدود 2،8 مليون دينارن بحسب الوسيط في البورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة.

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة إلى الاتحاد الدولي للبنوك اذ زادت قيمة السهم بنسبة 2،6 بالمائة (15،900 دينار) وقد تقهقر سعر السهم ذاته بنسبة 3،2 بالمائة منذ بداية سنة 2021. وارتفع سعر سهم الشركة التونسيّة للبنك بنسبة 1،9 بالمائة (2،650 د) وتمكّن من جذب 194 الف دينار كقيمة معاملات. وقد سجل السهم أعلى نسبة تراجع في القطاع البنكي بعد ان فقد نسبة 20،9 بالمائة من قيمته منذ بداية سنة 2021.

وكان سهم التجاري للايجار المالي الأضعف أداء ليتقهقر سعره بنسبة 5،9 بالمائة ويقفل عند مستوى 11،480 دينار، مع تسجيل مبادلات ضعيفة، تبعه سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، الذي فقد 4،5 بالمائة من سعره لينهي الحصة عند مستوى 4،700 دينار، دون أن تتجاوز المبادلات قيمة 9 الاف دينار.

وكان سهم دليس القابضة الأكثر تداولا خلال الحصّة، وتمكن السهم من جذب معاملات بحجم 598 ألف دينار أي حوالي 21 بالمائة من قيمة المعاملات الجملية للحصة. واقفل السهم متراجعا بنسبة 0،9 بالمائة عند سعر 14،670 دينار.