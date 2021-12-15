اتفاق تونسي جزائري للانتاج والتصدير المشترك للأدوية

وقع سفير تونس في الجزائر الفايد رمضان مع وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد إتفاقية تعاون مشتركة في المجال الصيدلاني.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية فقد وقّع الطرفان على إتفاقية ثنائية في المجال الصيدلاني، ما من شأنه أن يسمح بتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلّق بالتسجيل والمصادقة ومراقبة الجودة وشهادات الممارسات الحسنة للإنتاج.

وأوضحت الوزارة أنّه تمّ الاتفاق على دعم وترقية التّعاون بين المنتجين الصيدلانيين في تونس والجزائر، بغية تشجيع الإستثمار المشترك في ضوء فرص وامكانيات الشراكة الثنائية والاقليمية لا سيما من خلال إنشاء وحدات إنتاج مختلطة ومنصّة مشتركة للتصدير.