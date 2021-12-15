امكانيّة غلق كافّة محلات الملابس الجاهزة والأحذية وسط العاصمة.. وهذه التفاصيل

قال محسن بن ساسي رئيس غرفة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة إن التجار نددوا منذ فترة بتفاقم نشاط السوق الموازية في قطاع الأقمشة والملابس ولم يجدوا آذانا صاغية لهم.

وأضاف محسن بن ساسي في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام”، إن التجار واجهوا صعوبات كبيرة جراء أزمة كوفيد، ويواصلون تكبّد عناء تفاقم النشاط الموازي الذي أصبح ينتصب يوميا في شوارع العاصمة مؤكدا بأنه تقرر مبدئيا وإثر اجتماع غرفة الأقمشة والملابس الجاهزة وغرفة الأحذية، غلق المحلات نهائيا، وذلك إلى حين إيجاد حل لنشاط التجارة الموازية.

وأشار إلى أن عديد أصحاب المحلات أصبحوا على شفا الإفلاس وعلى أبواب السجون، بعد تعطل أنشطتهم بصفة كبيرة جراء الانتصاب الفوضوي الذي تم القضاء عليه في فترة ما، ثم استعاد نشاطه وتفاقم ليغرق وسط العاصمة في الفوضى.

وأشار إلى أنه في حال لم تجد الغرف استجابة وأذانا صاغية للقضاء على التجارة الموازنة فإنها ستتجه لتطبيق قرارها بالغلق، ولكنهم قد يتراجعون عن قرار الغلق النهائي في حال إيجاد حلول.

وأضاف أن أصحاب المحلات ملتزمون بخلاص الآداءات والتزاموا أيضا بخلاص أجور العاملين فيهم خلال أزمة كوفيد رغم الصعوبات التي مروا بها، وعدم انتفاعهم بالمنح التي وضعتها الدولة.