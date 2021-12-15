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باجة: حملة تلقيح ميدانية بالحي الجامعي “فاقا” لفائدة طلبة 3 مؤسسات جامعية

2021/12/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انتظمت، اليوم الاربعاء، بالحي الجامعي “فاقا”، بمدينة باجة، حملة تلقيح على ميدانية لفائدة طلبة 3 مؤسسات جامعية بالجهة.

وتهدف هذه الحملة، الى تلقيح قرابة مائة طالب وطالبة، واجراء تحاليل سريعة للطلبة قبل العودة الى منازلهم خلال العطلة القادمة حسب ما ذكرته، المنسقة الجهوية للبرنامج الوطني “عزيمة”، إيمان الجابري، الذي انتظمت في اطاره الحملة، تحت اشراف ولاية باجة والادارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع الحي الجامعي “فاقا”.

وبينت الجابري، ايضا، انه تم توفير جرعات من تلقيحي جونسون وفايزر، والقيام بحملة تحسيسية لفائدة الطلبة للتوقي من فيروس كورونا، وتعريفهم باهمية التلقيح والمحافظة على سلامتهم لتفادى تسجيل اصابات جديدة والمحافظة على المؤشرات المنخفضة للجهة حاليا فى نسبة الاصابات.

كما تم تعريف الطلبة بكيفية استخراج جواز التلقيح وحل الاشكاليات التى اعترضت من لقحوا فى الحملات الوطنية للتقيح خلال استخراجهم لجواز التلقيح .
وتم فى نفس الاطار توزيع كمية من ادوات التعقيم والكمامات على الطلبة.

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