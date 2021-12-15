الديوانة تحجز 742500 حبة دواء مخدر بصحراء تطاوين

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصمار من ولاية تطاوين من حجز 742500 (سبع مائة واثنين وأربعين ألف وخمس مائة ) قرص دواء مخدر نوع “pregabalin 300 mg” كانت محملة على متن شاحنة رباعية الدفع تم ضبطها على عمق 300 كلم داخل الصحراء، وفق بلاغ صادر اليوم عن الديوانة التونسية.

وقد تم حجز هذه الكمية من المواد المخدرة على إثر عمل استعلامي مكن من الحصول على معلومات دقيقة حول توقيت ومسلك عملية التهريب فتم نصب كمين متكون من عدة دوريات تمكنت على إثره إحداها من رصد شاحنة التهريب وبمطاردتها لمدة فاقت ساعة من الزمن علقت هذه الأخيرة في الكثبان الرملية مما مكن من إيقافها وحجزها. ويذكر أن هذه العملية تعد الأكبر من حيث كمية الأدوية المخدرة التي تم ضبطها من قبل مصالح الديوانة التونسيّة.