تطعيم 45 ألفا و789 شخصا اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021

بلغ عدد الأشخاص، الذين تلقوا التلاقيح ضد كورونا، اليوم الاربعاء 15 ديسمبر، 45 ألفا و789 شخصا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها، ليرتفع بذلك العدد الجملي للملقحين إلى 5 ملايين و416 ألفا و468، منهم 4 ملايين و131 ألفا و359 شخصا تلقوا جرعتين، فيما بلغ عدد الملقحين بجرعة واحدة 1 مليون و285 ألفا و109 مواطنا. وكشفت الوزارة، أن حصيلة الملقحين اليوم الاربعاء، توزعت بين 17 ألفا و14 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما كان عدد المتلقين للجرعة الثانية في حدود 9 آلاف و282. وبالنسبة لعدد الملقحين بالجرعة الثالثة، فقد بلغ 19 ألفا و141، فيما حصل 352 شخصا على جرعة بغرض السفر. وبلغ العدد الجملي للتلاقيح 11 مليونا و144 ألفا و463 تلقيحا إلى حدود 15 ديسمبر الحالي. وتوزعت عمليات التطعيم المنجزة بين 6 ملايين و349 ألفا و206 للجرعة الأولى، و4 ملايين و131 ألفا و359 للجرعة الثانية، و638 ألفا و488 للجرعة الثالثة، و25 ألفا و410 لجرعة السفر.