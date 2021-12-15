توقيع 27 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين تونس والجزائر بحضور الرئيسين سعيد وتبون

تم مساء اليوم الاربعاء في موكب رسمي انتظم بقصر قرطاج، توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين تونس والجزائر، وذلك بحضور رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي شرع اليوم في زيارة دولة إلى تونس.

وشملت هذه الاتقافيات مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.

وقد سبقت موكب التوقيع على هذه الاتفاقيات، محادثات على انفراد بين الرئيسين.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤدي، زيارة دولة الى تونس يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.