جيش البحر ينقذ 78 مهاجرا غير نظامي غرق قاربهم شمال منطقة رأس جدير

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، أنقذت اليوم الأربعاء، 78 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، أبحروا خلسة من السواحل الليبية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هؤلاء المهاجرين والذين كانوا على متن قارب غرق على بعد 20 كلم شمال رأس جدير (ولاية مدنين)، هم 39 مهاجرا من بنغلداش و28 مهاجرا من مصر وستة آخرون من دولة غينيا وثلاثة سودانيين وغاني وباكستاني، مضيفة أنه تم في المقابل انتشال جثة لمهاجر آخر من جنسية مصرية.

كما جاء في البلاغ أن المهاجرين والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و42 سنة، صرّحوا بأنهم أبحروا من سواحل منطقة بوكماش بليبيا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 ديسمبر 2021 قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بالكتف (بن قردان)، أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان، لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، فيما سيتمّ تسليم جثة الهالك لمصالح البلدية المعنيّة.