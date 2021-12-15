تأجيل الإضراب العام لسائقي شاحنات نقل المحروقات إلى 6 و7 و8 جانفي 2022

قرر إتحاد عمال تونس تأجيل الإضراب العام لسائقي شاحنات نقل المحروقات، الذي كان من المزمع تنفيذه أيام 16 و17 و18 ديسمبر، إلى أيام 6 و7 و8 جانفي المقبل، حسب ما أفاد به (وات) عشية اليوم الإربعاء، الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص باتحاد عمال تونس، رشاد النموشي.

ولفت النموشي في ذات التصريح، إلى أن تأجيل المنظمة لهذا الإضراب، أتى عقب إنعقاد جلسة عمل مساء اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتفقدية العامة للشغل، جمعت ممثلين عن المنظمة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، سيليها تنظيم سلسلة من الجلسات للنظر في مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات.

ويذكر أن الإضراب العام الذي كان مبرمجا بداية من غد الخميس، جاء، حسب تأكيد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للنقل باتحاد عمال تونس، نوفل العوني، خلال ندوة صحفية الأربعاء، “على خلفية مطالب مهنية بحتة، وفي مقدمتها تفعيل محضر الجلسة الممضى بتاريخ 2 ماي 2019، والذي ينص على تخصيص منحة قيمتها 88 ألف دينار شهريا لإبراز خصوصية نقل المحروقات”.

وكان عدد من المواطنين تهافتوا على محطات الوقود، بعد دقائق من إعلان المنظمة عن الإضراب صباح اليوم الإربعاء، مما تسبب في شلل الحركة المرورية بأغلب المناطق، ونفاد مخزونات محطات التوزيع من المحروقات بأنواعها في ظرف بضع ساعات.