كاس العرب للفيفا – الجزائر تتخطى قطر في مباراة مجنونة وتضرب موعدا مع تونس في الدور النهائي

ضمن المنتخب الجزائري لكرة القدم تاهله الى الدور النهائي لكاس العرب للفيفا بتغلبه على المنتخب القطري المستضيف2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الاربعاء على ملعب الثمامة بالدوحة ضمن الدور نصف النهائي الثاني للمسابقة.

وبادر المنتخب الجزائري بافتتاح التسجيل عن طريق جمال الدين بن العمري في الدقيقة 59 قبل ان يدرك محمد مونتاري التعادل للمنتخب القطري في الوقت بدل الضائع (90 زائد 7) لكن المنتخب الجزائري تمكن في سيناريو هيتشكوكي من خطف بطاقة التاهل بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90 زائد 15 عن طريق ياسين براهيمي تقدم لتنفيذها يوسف البلايلي الذي اخفق في تجسيمها في مناسبة اولى بعدما تصدى الحارس القطري لتسديدته غير ان الكرة عادت امامه ليضعها بسهولة في الشباك الشاغرة (90 زائد 17).

وسيواجه المنتخب الجزائري في الدور النهائي المقرر يوم السبت المقبل على الساعة الرابعة بعد الظهر على ملعب البيت نظيره التونسي الذي كان ازاح في الدور نصف النهائي الاول المنتخب المصري بهدف دون رد تحقق في الوقت بدل الضائع من نيران صديقة بعدما سجل عمر السولية بالخطأ في مرمى حارس مرماه محمد الشناوي.

وسيجمع النهائي الصغير بين المنتخب القطري ونظيره المصري يوم السبت القادم ايضا على ملعب 974 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.