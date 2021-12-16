هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

تتميز الساعات الاولى، لنهار اليوم الخميس، بظهور ضباب محلي ومن المنتظر ان يكون كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية

وشدد المعهد الوطني للرصد الجوي، على ضرورة توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة

وتكون السماء بعد تقشع الضباب مغشاة بسحب عابرة و إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية بالوطن القبلي وبجهة الساحل.

وتتواصل الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س والبحر قليل الاضطراب.

الحرارة دون تغيير و تتراوح القصوى بين 12 و17 درجة وتكون في حدود 10 بالمرتفعات الغربية.