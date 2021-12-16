سليانة: انتفاع 84 ألف شخص بالجرعة الثانية من التلقيح المضاد للوباء منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لفيروس “كورونا” بولاية سليانة، منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح، إلى غاية أمس الأربعاء، 84 ألف شخصا أي مايقارب 50 بالمائة من إجمالي سكان الجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسليانة، عادل الحدادي، اليوم الخميس لـ”وات”.

وأضاف الحدادي أن حملات التطعيم لا تزال متواصلة في جميع مراكز التلقيح بالمعتمديات ومراكز الصحة الأساسية، داعيا كافة المواطنين إلى الإقبال وتلقي جرعاتهم لا سيما في ظلّ إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري للولوج إلى جل المؤسسات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ارساليات الدعوة لتلقي الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة انطلقت مؤخرا وشهدت اقبالا محترما من قبل المدعويين، وفق تأكيده.

وبخصوص جاهزية المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي في حالة رصد حالات من متحور “أوميكرون “، قال الحدادي إن مصالح الصحة الجهوية نظّمت منذ 10 أيام تقريبا عملية بيضاء للوقوف على مدى جاهزية أقسام الاستعجالي التي ستستقبل الحالات المشتبه بها وغيرها من الأقسام الأخرى.

ولفت الى أن الجهة الصحيّة بسليانة سليانة تشتمل على 8 أسرة إنعاش، و 180 سرير أوكسجسين موزعة على المستشفيات بجل المعتمديات، مؤكدا على خلو كل أقسام “كوفيد” بالجهة من المرضى.