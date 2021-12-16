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القصرين : القبض على شاب كان يحاول الالتحاق بمجموعات إرهابية متحصّنة في جبال القصرين

2021/12/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّنت ، فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في معتمدية تالة من ولاية القصرين ، اليوم الخميس ، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 35 سنة أصيل إحدى ولايات تونس الكبرى كان يحاول الالتحاق بالمجموعات الإرهابية المتحصّنة بأحد المرتفعات الجبلية في ولاية القصرين وجدّت العملية إثر نصب كمين محكم له بأحد المناطق القريبة من معتمدية حيدرة الحدودية وفق ما صرّح به لـ(وات) مصدر أمني في الجهة.

وأضاف ذات المصدر في تصريحه أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالإحتفاظ به من أجل الاشتباه في إنتمائه إلى تنظيم إرهابي و إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمزيد التحرّي في شأنه .

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