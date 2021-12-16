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رسميا: إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح لدخول مقرات صندوق الضمان الاجتماعي..

2021/12/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد 19عند الدخول الى مقراته بالنسبة للبالغين من العمر 18 سنة فما فوق وذلك بداية من 22 ديسمبر الجاري.

وأوضح، في بلاغ له، ان عملا بأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021، يتعين على الوافدين على مقراته المركزية والجهوية والبالغين 18 سنة فما فوق، الاستظهار بجواز التلقيح وذلك سواء في نسخته الورقية او تحميله على الهاتف الجوال.
كما دعا الوافدين على الصندوق الى ضرورة احترام هذه الاجراءات مع مواصلة الالتزام بالبروتوكول الصحي من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

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