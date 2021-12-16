كورونا..أكثر من 5 ملايين وفاة والإصابات تتجاوز 271 مليون شخص حول العالم..

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 271 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم، في حين تخطى إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حاجز 5 ملايين و624 ألف وفاة، يأتي ذلك وسط مطالب أوروبية بإجراءات عاجلة لوقف انتشار المتحور الجديد “أوميكرون” (Omicron) مع تأكيد أن التطعيم وحده لا يكفي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 مناطق ودول، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من ناحية الوفيات بواقع 800 ألف و473 حالة، تليها البرازيل بنحو 617 ألفا، ثم الهند بأكثر من 476 ألفا، والمكسيك بـ297 ألفا، فروسيا بنحو 292 ألفا.