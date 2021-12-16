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عاجل-بداية من الغد: الشروع في تلقيح هذه الفئة العمرية ضد كورونا..

2021/12/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تشرع وزارة الصحة بداية من يوم غد 17 ديسمبر الجاري، في توجيه دعوة لفائدة الشريحة العمرية من 12 إلى 17 سنة لتلقي التلقيح المضاد لكوفيد 19.

وبينت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الإرسالية تتضمن مركز التلقيح وموعده، لافتة الى ضرورة حضور الولي في حال عدم توفر الموافقة الالكترونية عبر منظومة “إيفاكس” للتلقيح ضد كوفيد-19، مرفوقا بوثيقة إثبات هوية وتصريح كتابي بالموافقة ووثيقة انتماء للشريحة العمرية بالنسبة للطفل.

أما في حالة توفر الموافقة الالكترونية للولي عبر منظومة “ايفاكس”، فلا يستوجب على الولي الحضور مع المعني بالتلقيح، حسب ذات البلاغ.

ويشار أن 152 ألف و244 شخصا من الشريحة العمرية 12 الى 17 سنة، أتموا تلقيحهم ضد كوفيد 19، حسب إحصائيات منظومة “ايفاكس” إلى غاية اليوم 16 ديسمبر الجاري.

ويذكر أن وزارة الصحة أصدرت بلاغا خلال شهر نوفمبر الماضي للإعلان عن انطلاق حملة تلقيح الأطفال من الفئة العمرية 12-14 سنة ضد كوفيد-19، بعد الحصول على موافقة أوليائهم مع أولوية تلقيح الأطفال من حاملي أمراض مزمنة أو عوامل إختطار محددة.

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