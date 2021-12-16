توننداكس يواصل رحلته نزولا للاسبوع الثالث على التوالي

واصل توننداكس رحلته نزولا لينهي الأسبوع (من 13 إلى 16 ديسمبر 2021) بنسق سلبي ويفقد 0،2 بالمائة من قيمته ليبلغ النقطة 6955،33. ويكون المؤشر قد سجل تبعا لذلك تحسنا بنسبة 2 بالمائة، فقط، منذ بداية سنة 2021، بحسب الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وبلغ حجم المعاملات لكامل الاسبوع (اقتصر على أربع حصص اعتبارا الى ان الجمعة هو عيد الثورة) 13،7 مليون دينار أي بمعدل معاملات يومي في حدود 3،4 مليون دينار. وقد تمّ تبادل كتلتين من أسهم البنك التونسي عملت على تنشيط المبادلات خلال حصّة، الخميس، بقيمة 2 مليون دينار.

وسط قيمة مبادلات ضئيلة، أظهر سهم التونسيّة لصناعة الاطارات المطاطيّة أفضل أداء خلال الاسبوع. وارتفع سعر السهم بنسبة 8،8 بالمائة ليبلغ قيمة 1ن970 دينار. وأبدى السهم اداء جيّدا منذ بداية سنة 2021 اذ زادت قيمته بنسبة 114 بالمائة.

وتطوّر سعر سهم سرياليس بنسبة 5،9 بالمائة (8،460 دينار) وسط مبادلات في حدود 26 ألف دينار.

وكان سهم سرفيكوم الأكثر تضررا خلال الأسبوع بعد أن فقد 15،4 بالمائة من سعره (1،480 د) دون جذب أي قيمة معاملات، تقريبا.

واستحوذ سهم دليس القابضة على القسط الأوفر من المبادلات خلال الأسبوع بقيمة 3،2 مليون دينار أي ما يعادل 23،4 بالمائة من حجم المبادلات خلال الأسبوع.