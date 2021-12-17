كاس العرب للفيفا – منذر الكبير يعرب عن ثقته بقدرات المنتخب التونسي في تحقيق اللقب

أعرب منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي عن ثقته الكبيرة بقدرات فريقه في تحقيق لقب كأس العرب للفيفا 2021 وتجاوز المنتخب الجزائري في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب البيت المونديالي يوم السبت.

وأضاف خلال حديثه عن النهائي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم الجمعة في قاعة المؤتمرات في المركز الاعلامي “بلاشك المباراة متوازنة والمنتخب الجزائري قدم مشوارا حافلا والمباراة ستكون عامرة بالحماس والندية ونتمنى ان نحافظ على نفس الأداء ونقدم مباراة كبيرة ونصل لهدفنا والفوز باللقب.

وتابع “سنلعب بروح المجموعة وبالقوة والشجاعة، لقد شاهدنا المنتخب الجزائري جيدا خلال مبارياته السابقة ونتمنى ان نكون في قمة الجاهزية والمنتخب خرج بمكاسب كبيرة في البطولة أبرزها مساندة الجمهور التونسي ودعمه الكبير له”.

وشدد مدرب المنتخب التونسي على أن مواجهة الغد “ليست ثأرية لأننا لم يسبق أن خضنا مباراة نهائية امام المنتخب الجزائري من قبل”.

وحول غياب اللاعب ياسين مرياح بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال المواجهة امام منتخب مصر، قال منذر الكبير “ياسين مرياح لاعب مهم لكن ما يميز المنتخب التونسي تغلبه على الصعوبات التي واجهته منذ بداية البطولة والروح القتالية العالية ونتمنى أن نحقق الفوز ونهدي ياسين اللقب”.

أما عن رأيه في استمرارية كأس العرب في الفترة القادمة، أشار مدرب المنتخب التونسي إلى أن النسخة الحالية كانت متميزة وهناك مواجهات كبيرة أعطت صورة طيبة وانطباعا جيدا عن الكرة العربية وقدمت وجوها جديدة ونتمنى اختيار توقيت مناسب لاستمرارية البطولة في السنوات القادمة.

وعن تفوق المدرب العربي في هذه النسخة من البطولة، أكد منذر الكبير على أن هذا يشكل فخرا واعتزازا كبيرين بالنسبة لنا بنجاح المدرسة العربية على الصعيد التدريبي ولكن هذا النجاح يعود للاعبين في المقام الأول فهم الأساس في كل شيء في الوصول للنهائي والمنتخب التونسي ما يميزه الروح العالية والتازر داخل الملعب كان كلمة السر في الوصول للنهائي.

وحول رضاه عن المنتخب خلال فترة قيادته، أوضح منذر الكبير أن المنتخب التونسي حقق 12 انتصارا وهي اعلى نسبة تحققت على مدار سنوات واليوم المنتخب وصل للمباراة النهائية لكأس العرب ومازال البعض يحاول التشويش على المنتخب والتأثير السلبي عليه لكن نحن في قمة التركيز والمنتخب لا يلتفت الا لإسعاد الشعب التونسي ورسم البسمة على وجوه الجماهير التي تساندنا بقوة فضلا عن أننا نسير في الطريق الصحيح ونؤمن بقدراتنا”.

وعن الأهداف التي يتطلع لها مع منتخب نسور قرطاج، أشار إلى أن جهازه الفني لديه هدف يتمثل في الوصول لكأس العالم 2022 .

ومن جانبه أكد يوسف المساكني مهاجم المنتخب التونسي عزم جميع زملائه على الظهور بصورة مشرفة للكرة التونسية وتحقيق اللقب دون ان يخفي صعوبة المهمة امام المنتخب الجزائري الذي يملك في صفوفه عدة لاعبين من اصحاب الخبرة الطويلة.

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي “كل منتخب يعرف الآخر عن ظهر قلب، والحظوظ متساوية بينهما والحق مشروع للمنتخبين في الفوز باللقب. لقد تمكنا من الوصول إلى النهائي لخوض المواجهة امام الجزائر في مباراة تعد دربي وكل منتخب سيبارك للفائز”.

وعن سر عودة المنتخب التونسي بعد الخسارة امام المنتخب السوري بهدفين دون رد في دور المجموعات وتمكنه من استعادة توازنه، اعتبر لاعب المنتخب التونسي أن المباراة امام سوريا كانت خلالها الظروف ضد المنتخب التونسي، فكانت هناك اصابات مضيفا “بالطبع لا يمكن خلق الأعذار فقد تعلمنا الكثير من دروس هذه المباراة وبعدها أثبتنا قوة المنتخب التونسي وقدرته على الوصول للنهائي”.

وحول رأيه بمدرب المنتخب الجزائري مجيد بوقرة الذي سبق ولعب بجواره مع فريق الدحيل القطري، أوضح مهاجم المنتخب التونسي “بالتأكيد لقد لعبت بجوار مجيد لمدة ثلاث سنوات وهو من المدربين المجتهدين ويحب كرة القدم بشغف كبير، وبلا شك يعلم جيدا طريقتي في اللعب وآمل ان تكون مباراة قوية بين الجانبين وتسود الروح الرياضية الأجواء في المدرجات والمستطيل الأخضر”.

وحول ما اذا كان يتمنى التسجيل في نهائي الغد، ختم المساكني حديثه بالقول “في المباريات النهائية الكل يتمنى أن يسجل ولكن الأهم الفوز باللقب والصعود لمنصة التتويج وإسعاد الجمهور التونسي الذي بلا شك لن يبخل علينا بالتشجيع والمؤازرة منذ البداية وحتى صافرة النهاية”.