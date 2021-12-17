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عاجل-بعد اتهامها بالتضييق على المحتجين وغلق منافذ شارع الحبيب بورقيية: الداخلية ترد وتوضح..

2021/12/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قالت وزارة الداخلية إن وحدات الأمن الوطني والحماية المدنيّة، قامت منذ صباح اليوم الجمعة، بتعزيز تواجدها بمداخل شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، “مع تركيز حواجز فاصلة ونقاط تفتيش لحماية كلّ المواطنين على حدّ السّواء” وذلك مواكبةً لاحتفالات الشعب التونسي بذكرى عيد الثورة الموافق لـ 17 ديسمبر 2021، واعتبارا للأعداد الكبيرة من المواطنين الذين قد يتوافدون على هذا الشارع.

كما قام وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدّين، بالمناسبة، بجولة لمعاينة الوحدات المتمركزة والوقوف على الجاهزيّة، مؤكدا على “حسن التعامل مع المواطنين، ضمانا لنجاح المظاهر الإحتفاليّة للشعب التونسي في عيد ثورته”، وفق ما جاء في بلاغ للداخلية.

يُذكر أن أن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية، والتي تضم أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ندّدت بمنع أنصار هذه الأحزاب من تنظيم وقفتهم الإحتجاجية في الجهة المقابلة للمسرح البلدي بالعاصمة، غير أن القوات الامنية منعتهم من المرور، وأعلمتهم ان وقفتهم ستكون على مستوى ساحة 14 جانفي، مما أثار استياء المشاركين في هذه الوقفة، ومحاولتهم المرور الى شارع الحبيب بورقيبة عبر شارع باريس.

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