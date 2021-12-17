قابس : تسجيل 08 اصابات جديدة بكورونا

ذكر منسّق خليّة اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة في قابس حسين جبران أن الادارة الجهوية قد تلقّت نتيجة 47 تحليلا أجريت على عيّنات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا أثبتت وجود 08 إصابات جديدة بهذا الفيروس تتوزع الى ثلاث إصابات في مطماطة الجديدة وإصابتين في وذرف واصابة واحدة ف كلّ من قابس الجنوبية ومارث ومنزل الحبيب.

وأوضح جبران في تصريحه لمراسل (وات) أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم 22409 شخصا من بين 22482 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 73 حالة تتوزع الى 34 حالة بوذرف و22 حالة بقابس الجنوبية و06 حالات بالمطوية و05 حالات بمطماطة الجديدة و04 حالات بقابس الغربية وحالة واحدة في كلّ من مارث ومنزل الحبيب.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس كورونا في ولاية قابس 18 إصابة لكل 100 الف ساكن ويوجد 12 مريضا يقيمون في أقسام كوفيد 19 من بينهم مريض بوحدة الإنعاش.