الجرندي يلتقي نظيرته الليبية على هامش مشاركتهما في الاجتماع التحضيري لقمة الشراكة الإفريقية التركية باسطنبول

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، لقاء ثنائيا مع نظيرته الليبية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش.

وجرى هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الشراكة الإفريقية التركية التي ستنعقد غدا 18 ديسمبر 2021، باسطنبول.

وتناول اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الخارجية، العلاقات الثنائية في ضوء نتائج الزيارات واجتماعات اللجان الثنائية القطاعية المشتركة. وأكد الجرندي، في هذا السياق، أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.

واستأثر الوضع في ليبيا بحيز هام من هذا اللقاء، حيث أطلعت الوزيرة الليبية الجرندي على آخر المستجدات بشأن الاستحقاقات الانتخابية، مبرزة أهمية دعم الأشقاء والشركاء حتى تتجاوز ليبيا هذا الظرف الدقيق، وتمضي قدما في مسارها السياسي.

وأكد الجرندي، وفق نص البلاغ، “مساندة تونس الدائمة ودعمها الثابت لكل ما يرتئيه الأشقاء الليبيون، وفقا لأولوياتهم ومتطلبات المرحلة، في كنف التوافق والحوار البناء بين جميع الفرقاء، بما يكفل أمن ليبيا واستقرارها، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة ككل، ودول الجوار بصفة خاصة”.