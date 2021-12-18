الترفيع في سعر الخبز بـ 50 مليما: محمّد بوعنان يوضّح #خبر_عاجل

نفى محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 ما يروج حول الترفيع في اسعار الخبز مؤكدا ان ذلك مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة.

وشدد بوعنان في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” على انه لم يطرأ أي تغيير على سعر الباقات (190 م) أو الخبز كبير الحجم (230 مليما).

واوضح ان بعض اصحاب المخابز العصرية المختصة في صنع المرطبات اتفقوا بصفة فردية على الزيادة في السعر واستعمال الفارينة المدعمة بذريعة انه تم الترفيع في سعرها مؤكدا ان وزارة التجارة تصدت لهم.

وحث بوعنان المواطنين على الاقبال على اقتناء الخبز من المخابز المصنفه والتي لها بطاقة مهنية مشيرا الى ان بقية المخابز خارجة عن نطاقها متهما اياها بتصنيع “خبز غير صالح للمواطن” وبـ”الانقاص في الوزن بـ70 غراما.”

يذكر ان المجمع الجهوي للمخابز بصفاقس التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” كان قد نظم يوم اول امس الخميس اجتماعا عاما احتجاجيا لأصحاب المخابز العصرية بالجهة على خلفية “صعوبات التزود بالمواد الأساسية كالفارينة والسميد بالإضافة إلى الترفيع في أسعارها بصفة غير مدروسة”.

كما دعا المجمع أصحاب المخابز غير المصنفة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الثلاثاء 21 ديسمبر أمام مقر الحكومة بالقصبة في صورة عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم وتفهمها لشواغل المهنيين ودعوتهم للتفاوض والحوار.

ويطالب اصحاب هذه المخابز بالاضافة الى فض اشكال التزود بالتراجع عن القرار الصادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات في 13 نوفمبر 2020 والمتعلق بضبط إجراءات وصنع وعرض وبيع الخبز والذي تم فيه اتخاذ جملة من التدابير الجديدة من تصنيف للمخابز وتغيير شكل خبز “الباقات” ومنع تصنيعها إلا من المطاحن لما في ذلك من انعكاسات سلبية على العاملين بالقطاع.