ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في أقل من 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 عن تسجيل وفاتين نتيجة الاصابة بفيروس كورونا يوم 16 ديسمبر الجاري ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة الى 25455 وفاة.

واكدت الوزارة في متابعتها اليومية للوضع الوبائي ان عدد التحاليل الايجابية بلغ في نفس التاريخ 202 تحليلا من مجموع 5276 انجزت في نفس اليوم لتبلغ نسبة التحاليل الايجابية 3.38 بالمائة.

واشارت الى ان عدد المصابين الجدد المقيمين بالمستشفيات بلغ 20 مصابا والى ان العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات والمصحات بلغ في نفس اليوم 172 مريضا قالت ان من بينهم 76 باقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص و13 تحت التنفس الاصطناعي.