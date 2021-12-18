الخطوط التونسية تتسلم طائرة ايرباص جديدة ” أ320 نيو”

تتسلّم الخطوط التونسية، الأربعاء 22 ديسمبر 2021، طائرة جديدة من نوع ارباص “أ320 نيو” لتعزيز قدراتها اللوجستية والاستجابة لطلبات الحرفاء..

وكان المدير العام التجاري المساعد بالخطوط التونسية، كريم قديش، قال للصحفيين، يوم 30 نوفمبر 2021 ، ان الشركة ستقتني 5 طائرات جديدة لتجديد اسطولها بما سيمكن من تحسين خدماتها على الوجهات الافريقية والاوروبية.

واكد قديش، في ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على ابرز محاور الاجتماع السنوي 11 لمجموعة “سلاكت تور” الفرنسية، إنّ الاقتناءات ستكون بصفة متتالية بداية من22 ديسمبر 2021 ثم افريل 2022 ثم جويلية وسبتمبر 2022 على ان تصل الطائرة الخامسة في افريل 2023.

وابرز ان تعزيز الاسطول بالطائرات الجديدة سيمكن بالخصوص من حل اشكاليات التاخير واحترام مواعيد الرحلات بسبب الاعطاب الفنية خاصة وان وستساهم الاقتناءات الجديدة في مزيد الارتقاء بمستوى الخدمات التي تسديها الشركة.

واكد قديش ان الناقلة الوطنية حريصة على توفير كل الظروف لانجاح الموسم السياحي الصيفي وموسم عودة التونسيين من الخارج بتشغيل نحو 16 طائرة مقابل 11 طائرة خلال الموسم الفارط.

وسيشرف على تسلم الطائرة الجديدة الذي ستحتضنه محطة الحجيج بمطار تونس قرطاج، وزير النقل، ربيع المجيدي، يرافقه وفد رفيع المستوى وبحضور الرئيس المدير العام للخطوط التونسية، خالد الشلي.