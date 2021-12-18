يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم السبت على الساعة الرابعة بعد الظهر بملعب “البيت ” بالدوحة مع شقيقه الجزائري في دربي مغاربي ضمن مباراة نهائي كأس العرب “فيفا “قطر 2021 في رهان من اجل الفوز بلقب النسخة العاشرة من كاس العرب
ويدير المباراة الحكم الالماني سيبار دانيال.
كأس العرب قطر :الساعة الرابعة بعد الظهر تونس الجزائر من اجل اللقب
يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم السبت على الساعة الرابعة بعد الظهر بملعب “البيت ” بالدوحة مع شقيقه الجزائري في دربي مغاربي ضمن مباراة نهائي كأس العرب “فيفا “قطر 2021 في رهان من اجل الفوز بلقب النسخة العاشرة من كاس العرب