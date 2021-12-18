حملة تلقيح بمدينة الثقافة على امتداد فعاليات أيام قرطاج الموسيقية

أفادت مستشارة وزير الصحة ايناس قماطي اليوم السبت أن وزارة الصحة تنظم على امتداد فعاليات الدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية التي تتواصل من اليوم السبت 18 ديسمبر إلى غاية 23 ديسمبر الجاري بمدينة الثقافة حملة تلقيح ضد فيروس كورونا

وأوضحت ايناس قماطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الوزارة ستسمح لجميع الوافدين على المهرجان اختيار نوعية التلقيح المضادة لفيروس كورونا التي يرغبون في تلقيها مشيرة إلى أنه يمكنهم تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من التلقيح اضافة الى امكانية تطعيمهم بالجرعة الثالثة في حال استظهارهم بارسالية تثبت استدعاءهم من قبل منظومة ايفاكس لتلقي هذه الجرعة المعززة

وأضافت مستشارة وزير الصحة أنه سيتم كذلك تمكين الوافدين من إجراء التحاليل السريعة لتقصي الإصابة بكوفيد-19 كما يمكنهم استخراج جوازات تلقيحهم على عين المكان من قبل الاطارات الطبية وشبه الطبية المتواجدة على امتداد فعاليات الدورة السابعة لأيام قرطاج الموسيقية