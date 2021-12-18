وزارة الصحة: تطعيم 40508 شخصا ضد كورونا بتاريخ 17 ديسمبر الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري تطعيم 40508 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا الى 5.451.952 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.149.187 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح ضد كورونا و1.302.765 ممن تلقوا جرعة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن إجمالي عدد التلاقيح بلغ بذات التاريخ 11.225.580 جرعة

ولفتت وزارة الصحة الى أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري 7.292.551 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس