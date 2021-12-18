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عاجل: القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس في كأس العرب 2021

2021/12/18 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

تختتم منافسات كأس العرب 2021 مساء اليوم السبت 18 ديسمبر، لتجمع المباراة النهائية المرتقبة منتخبي الجزائر وتونس على الساعة الرابعة مساء.

وتذاع مباريات كأس العرب 2021 عبر شبكة بي إن سبورتس والكأس القطريتين، بشكل مجاني على قنواتها المفتوحة.

كذلك تبث القناة الرسمية لـ “بي إن سبورتس” عبر موقع “يوتيوب”، المباريات بشكل مجاني أمام الجماهير أيضا.

ستجد البث المباشر لمباراة الجزائر وتونس على الحساب الرسمي لقنوات “بي إن سبورتس” عبر الإنترنت، والذي تذاع عليه القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 منذ بدايتها.

كذلك يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة على الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

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