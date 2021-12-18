حملة “مواطنون ضد الانقلاب” تقرر تعليق اعتصامها بشارع الحبيب بورقيبة

أعلن الناشط السياسي وممثل حملة “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك، أن الهيئة التنفيذية للحملة قررت تعليق الاعتصام الذي ينفذه أنصارها بشارع الحبيب بورقيبة منذ عشية أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للثورة، “بسبب التدخل الأمني العنيف الذي يتعرض له المعتصمون”، وفق قوله.

وأوضح بن مبارك، حسب ما ورد في فيديو مباشر على شبكة التواصل الاجماعي “فايسبوك”، أنه تقرر تعليق الاعتصام وليس فضه، حتى يتسنى تنظيمه بطريقة أكثر قدرة على المجابهة والصمود، على حد تعبيره.

واكد أن العودة الى الاعتصام “ستكون قريبا جدا بعد أيام”، لأن هذا الشهر سيكون “شهر الثورة رغم القمع.. وشهر الفعاليات المختلفة ضد الانقلاب في كل المناطق”، معتبرا أن التظاهر الاحتجاجي الذي نفذته الحملة أمس الجمعة حقق نجاحا كبيرا، وفق تقديره.

وكان عشرات الأشخاص من أنصار حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، واصلوا اليوم السبت، الاعتصام بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة (على مستوى مقر عمادة المهندسين التونسيين)، “للمطالبة بخروج رئيس الدولة قيس سعيّد من الحكم”، والغاء الاجراءات الاستثنائية المعلن عنها يومي 25 جويلية و22 سبتمبر الماضيين وخاطة الطريق ليوم 13 ديسمبر الجاري، حسب ما اعلن عنه الناطق باسم المعتصمين أمين بوعزيزي، لموفد (وات) في وقت سابق من نهار اليوم.