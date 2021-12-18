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تونس تسجل 4 وفيات و133 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت تونس، يوم 17 ديسمبر الجاري، 4 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إثر إنجاز 4841 تحليلا مخبريا.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول الوضع الوبائي الخاص بكوفيد-19، الصادر مساء السبت، أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت يوم 17 ديسمبر الجاري، 2.75 بالمائة.

ووصل عدد المرضى الجملي المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة جراء كوفيد-19، 218 مريضا من بينهم 4 حالات جديدة.

كما سجلت الوزارة، 77 حالة مقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بالإضافة إلى 13 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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