توننداكس يرتفع خلال نوفمبر 2021 في ظل تحسن حجم التداول بنسبة 61 بالمائة

ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس “توننداكس”، خلال شهر نوفمبر 2021، بنسبة 03ر0 بالمائة ليصل الى النقطة 37ر7043 وسط ارتفاع لحجم التداول بنسبة 61 بالمائة بعد تراجعه بنسبة 34ر3 بالمائة خلال الشهر الفارط.

واكدت بورصة الاوراق المالية بتونس في تقرير التداول لشهر نوفمبر 2021، ان ارباح توننداكس تطورت،منذ بداية سنة 2021 بنسبة 30ر2 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 21ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2020.

وشهد مؤشر “توننداكس 20 “انخفاضا بنسبة 49ر0 بالمائة بعد تراجع88ر3 بالمائة سجله ، خلال شهر اكتوبر 2021 ، ليقفل مع موفي نوفمبر 2021، عند 3045 نقطة .

وبلغت ارباح مؤشر “توننداكس 20” ، منذ مطلع العام الجاري، 34ر2 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 75ر5 بالمائة سجله المؤشر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع حجم التداول بتسعيرة البورصة الى 3ر131 مليون دينار مما شكل تطورا بنسبة 61 بالمائة مقارنة بمستوى اكتوبر 2021 و قارب حجم التداول اليومي مستوى 9ر5 مليون دينار مقابل 2ر4 مليون دينار خلال اكتوبر 2021 و 7ر6 مليون دينار منذ مطلع 2020.

وارتفعت ، وفق مؤشر الأداء الشهري للشركات المدرجة، اسهم 37 شركة فيما تراجعت اسهم 34 شركة اخرى علما وان السوق المالية شهدت الموافقة على ادراج شركة سمارت تونزي وكذلك اصدار دليل الافصاح غير المالي.