كاس العرب- تونس الجزائر 0-2 بعد تمديد الوقت

في ما يلي التصريحات في أعقاب مباراة الدور النهائي لكاس العرب:

منذر الكبير (مدرب المنتخب التونسي): “انتظرنا مباراة قوية على جميع المستويات في دربي مغاربي، وأمام منتخب جزائري متكامل الخطوط ويتمتع بامكانيات جد محترمة ،حيث قدمنا مردودا غزيرا، وكنا قادرين على التهديف منذ الشوط الاول للمباراة، التي شهدت تقاربا كبيرا وحسمت على جزئيات بسيطة. المنتخب التونسي قدم أداء ايجابيا، ومشوار مشرف في كأس العرب، ولابد ان نستفيد من النقاط الايجابية من اجل مواصلة العمل تحضيرا لبقية الرهانات المرتقبة”.

غيلان الشعلالي (لاعب المنتخب التونسي):” قدمنا مسيرة طيبة في كأس العرب ونجحنا في بلوغ الدور النهائي، حيث لم ندخر اي جهد للظهور بوجه مشرف في كل اللقاءات منذ الدور الاول، ويتعين علينا مواصلة العمل بنفس الروح لاسيما وانه تنتظرنا العديد من الرهانات من ذلك كأس امم افريقيا التي ستنطلق بعد اسابيع قليلة، وخاصة الدور الفاصل للتاهل إلى كأس العالم”.

مجيد بوقرة (مدرب المنتخب الجزائري):” اشكر اللاعبين الذين قدموا مردودا غزيرا في كل المباريات الصعبة التي خضناها، وقدمنا خلالها مستويات جميلة، وهو شان مباراة الدور النهائي ضد المنتخب التونسي حيث تعاملنا مع اللقاء والمنافس بكل جدية وتركيز على كامل ردهات اللقاء، وتجاوزنا كل العقبات من ذلك عامل الارهاق، بفعل الصعوبة التي وجدناها انطلاقا من ربع النهائي، حيث لعبنا مقابلات قوية، ونجحنا في تجاوز كل العقبات”. أمير سعيود (لاعب المنتخب الجزائري ): قدمنا أداء كبيرا منذ انطلاق كأس العرب وبلغنا المباراة الختامية عن استحقاق وعقبات كثيرة، وقد كنت اليوم في مستوى ثقة الإطار الفني، ورغم انني فشلت في بعض التصويبات الا ان الثالثة كانت ثابتة ، واهدي اللقب العربي للشعب الجزائري”.