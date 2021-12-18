رئيسة الحكومة تلتقي عددا من أطفال المراكز المندمجة بمقر رئاسة الحكومة

نظمت رئاسة الحكومة بالتعاون مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت، زيارة خاصة لفائدة أطفال المراكز المندمجة لكل من باجة والكاف ومقرين للاطلاع على مقر رئاسة الحكومة بالقصبة في تونس، في إطار انفتاح رئاسة الحكومة على محيطها الخارجي، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

واستقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أطفال المراكز المندمجة بمكتبها و تجولت معهم في أرجاء قصر الحكومة، أين تعرفوا على معمار هذا القصر ومحتوياته وبالخصوص تاريخه.

ومثلت هذه الزيارة فرصة للأطفال للاطلاع على مختلف قاعات قصر الحكومة بالقصبة، كما كانت مناسبة للحديث مع رئيسة الحكومة التي استمعت لمشاغلهم واقتراحاتهم، حسب ذات البلاغ.