المنستير: حالة وفاة و12 إصابة بفيروس “كورونا” و9 حالات تعافي إضافية خلال يومين

سجلت الجهة الصحية بالمنستير، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، حالة وفاةجديدة بفيروس “كورونا” بمعتمدية بنبلبة، و12 إصابة إضافية ب5 معتمديات، مقابل 9 حالات تعافي، وفق ما أعلنت عنه، اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة.

وتطور بذلك، مجموع الوفيات بالجهة في الفترة الممتدة من مارس 2020 الى 16 ديسمبر الجاري، إلى 1012 وفاة، وجملة الإصابات إلى 40 ألفا و201 إصابة، وحالات الشفاء إلى 39 ألفا و100 حالة تعافي، مع تسجيل تراجع في الحالات النشطة إلى 89 حالة، مقابل 93 حالة نشطة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

وارتفع، في المقابل، عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية إلى 9 حالات، من بينها حالتين في قسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، ومثلها بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوّة بقصر هلال، و5 حالات بالمستشفى الجهوي د. امحمد بن صالح بالمكنين.

وكانت الجهة، سجلت تراجعا في مجموع هذه الحالات بتاريخ 15 ديسمبر الجاري إلى 6 حالات، من بينها 3 حالات بالمكنين، وحالة واحدة بقصر هلال، وحالتين بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، تلقي 1768 شخصا جرعة تلقيح ضدّ فيروس كورونا، من بينهم 750 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة، و310 أشخاص الجرعة الثانية، و708 أشخاص الجرعة الأولى.

وتطورت بذلك النسب الجهوية للذين استكملوا التلقيح إلى 48 في المائة بالنسبة إلى مجموع سكان الجهة، والذين حقنوا بالجرعة الثانية 36 فاصل صفر 2 في المائة من مجموع السكان، وبالجرعة الأولى 55 فاصل صفر 6 في المائة من جملة سكان ولاية المنستير.