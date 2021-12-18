المهدية : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مصابين اثنين

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، 5 إصابات جديدة ووفاة مصابين اثنين وهو ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ108 عينات.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية إلى 3 بالمهدية وإصابة واحدة بكل من بومرداس والسواسي، فيما رصدت حالتي الوفاة في أولاد الشامخ والمهدية.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25890 إصابة من بينها 25040 حالة شفاء و780 حالة وفاة و70 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1216 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 674 انتفعوا بالجرعة الأولى و273 بالجرعة الثانية و263 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 6 مواطنين تطعيما بهدف السفر.