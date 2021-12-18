رئيس الجمهورية قيس سعيد، يهنئ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب

هنا رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة احراز المنتخب الجزائري لكرة القدم على كأس العرب لسنة 2021 حسب بلاغ لرئاسة الجمهوية

وأشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في اتصال بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى” أن أهم الصور التي التقطها ليست الأهداف المسجلة بل صور الفرحة التي عمت الجماهير التونسية في نهاية اللقاء وهي ترفع العلمين التونسي والجزائري ورايات عربية أخرى في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية بين الشعب الواحد في تونس وفي الجزائر وفي سائر أقطار الأمة العربية

ويذكر ان المنتخب الجزائري توج اليوم في قطر بكاس العرب 2021 لكرة القدم في نسختها العاشرة بعد فوزه في الدور النهائي على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 2-صفر بعد تمديد الوقت”.