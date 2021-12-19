خمسة مخابر تونسية تنشر دراسة مشتركة حول سلالات كورونا في المجلة ساينس الامريكية

قامت خمسة مخابر تونسية بدراسة علمة، نشرتها مجلة ساينس الأمريكية، حول استغلال المعطيات العلمية لسلالات كورونا المنتشرة في تونس، وفق ما اعلن عنه عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا محجوب العوني اليوم الأحد.

وقال العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان جامعة صفاقس نظمت اليوم لقاء علمي لتكريم مجموعة الباحثين الذين أنجزوا هذه الدراسة العلمية التي تناولت من جانب بحثي السلالات المنتشرة في تونس، لافتا، الى ان البحث المشترك تضمن تشخيصا وتعريفا لانواع الفيروس ولا يمثل بحثا سريريا.

وبحسب الاستاذ في كلية الصيدلة بالمنستير، فان اهمية البحث تكمن في انه يساعد على تشخيص المرض ويعكس نشره بمجلة ساينس وهي دورية علمية تنشرها الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم وبصفة عامة تعتبر من أكثر الدوريات المرموقة في مجال العلوم، الاهمية العلمية للبحث.

واكد، اهمية البحوث المشتركة في اطار مجموعة بحثية التي ينخرط في انجازها الباحثون والمخابر لرصد المشاكل الصحية، معتبرا، ان ميزة هذه الاعمال البحثية انها تساعد على استغلال الكفاءات والادوات المتوفرة بأنجع الطرق.