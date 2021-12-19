فرق الشرطة البيئية ببلدية تونس تتمكن من القيام ب 323 عملية مراقبة ميدانية للمحلات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الجاري

تمكنت فرق الشرطة البيئية، خلال شهر نوفمبر المنقضي وديسمبر الجاري، من القيام ب 323 عملية مراقبة ميدانية للمحلات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو الحرفية وذلك على مستوى 15 دائرة بلدية مرجع النظر بلدية تونس وذلك وفق ما افاد به رئيس مكتب الشرطة البيئية طارق باكير.

واوضح باكير، الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان مختلف هذه التدخلات تتعلق باحترام شروط حفظ الصحة والنظافة العامة مع التاكيد على الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي مؤكدا انه تم تحرير 3 خطايا إدارية في عدم إحترام شروط حفظ الصحة بقيمة ( 800 دينار) الخطية الواحدة والقيام ب 8 عمليات إتلاف فوري لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بكيفية لا تستجيب لشروط حفظ الصحة.

واضاف في السياق ذاته انه تم القيام ب 9 عمليات حجز وهي الان على ذمة المستودعات البلدية و تحرير 11 خطية ادارية بقيمة الف دينارالخطية الواحدة تتعلق بالاساس بالقاء فواضل الأتربة و ابناء و الفواضل التجارية و تلويث الطريق العام وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفرق الجهوية للشرطة البلدية.

وابرز بكير انه تم خلال هذه الفترة تكثيف الحملات المشتركة في مقاومة ظاهرة الإحتكار مع كل الأجهزة الرقابية من أمن وشرطة وحرس بلدي واعوان مراقبة والتنسيق ايضا مع لجان مجابهة الكوارث وذلك استعدادا للموسم الشتوي مبينا انه تم تخطية كل من يتسبب في الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة و كل من يخول له وضع حواجز تكون سببا في الإضرار بها.

ولفت في هذا الصدد انه تم تحرير 35 مخالفة بخصوص ترك مخلفات عملية تشذيب الأشجار مع التنسيق مع مصلحة النباتات بخصوص الاشجار المهددة بالسقوط والتي تمثل خطرا على السيارات و المتساكنين.

واشار من جهة اخرى انه واستعدادا للاحتفال براس السنة الادارية تم ايضا تكثيف المراقبة على محلات بيع المرطبات والتحري حول المخابز العشوائية التابعة لها والحد من ظاهرة الذبح العشوائي للدواجن اين تعد مخالف ادارية تصل قيمتها الالف دينار.

كما تعمل فرق الشرطة البيئية من تكثيف المراقبة الخارجية للمحلات العشوائية من حيث نظافة الواقية الخارجية و التنبيه على اهمية ابرام إتفاقية مع إدارة النظافة بخصوص الفضلات التجارية.

وقال طارق بكير ان كل هذه المجهودات المبذولة من طرف أعوان الشرطة البيئية ، رغم نقص التجهيزات والسيارات والموارد البشرية مؤكدا ان مصلحة الوطن وصحة المواطن تبقى فوق كل إعتبار.