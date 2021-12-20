سيدي بوزيد: انتفاع 194 ألفا و190 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاحد، حوالي 194 ألفا و190 شخصا، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأضاف نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم بالجهة بلغ حوالي 113 ألفا و520 شخصا وعدد المنتفعين بالجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة) 10 آلاف و60 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 219 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد قد بلغ 239 ألفا و646 شخصا حسب آخر تحيين.

من جهة أخرى، يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة حاليا 50 شخصا منهم 3 مقيمين بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، مع عدم تسجيل إصابات جديدة بالوباء، حيث بلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة 29 ألفا و819 إصابة منها 920 حالة وفاة و29 ألفا و769 حالة شفاء، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، لـ”وات”.

هذا وقد تم، اليوم الاثنين، رفع 78 عينة جديدة للتحليل، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 97 ألفا و122 اختبارا.