تفاصيل اضرام النار بأحد المعاهد بالمنستير #خبر_عاجل

قال مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، إنه تم إعلام النيابة العمومية أمس ، بإضرام النار في قسمين بأحد المعاهد الثانوية بالجهة.

وأضاف بن جحا في تصريح للجوهرة أف أم، أنه تبيّن أن طفلين تعمّدا الدخول الى إحدى المعاهد الثانوية في مدينة المنستير وإضرام النار بقسمين مما أدى إلى إحداث أضرار مادية هامة، وقد تم سماع المظنون فيهما بحضور والديهما ومحام تم تسخيره من الفرع الجهوي للمحامين وسيتم تقديم الطفلين اليوم للنيابة العمومية في حالة تقديم لإتخاذ التدابير اللازمة ضدّهما من أجل جناية إضرام النار بقسمين بمعهد ثانوي .