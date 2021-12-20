قابس: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجدّ

أفادت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاثنين، بأن نتائج التحاليل التي أجريت على 70 عينة أشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، قد أثبتت إصابة 5 أشخاص بهذا الفيروس، ليبلغ إجمالي المصابين منذ بدء انتشار الجائحة 22503 مصابا، تعافى من بينهم 22416 شخصا.

ووقع رصد الإصابات الجديدة بكل من بقابس الجنوبية بـ04 إصابات ، وبالحامة بإصابة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات العدوى النشطة إلى 87 حالة، تتوزع الى 36 حالة بوذرف، و31 حالة بقابس الجنوبية، و08 حالات بالمطوية، و06 حالات بمطماطة الجديدة، وحالتين (02) بكل من قابس الغربية ومنزل الحبيب، وحالة واحدة (01) بكل من الحامة ومارث.

وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس، 21 إصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم 14 مريضا بأقسام “كوفيد-19″، من بينهم مريض بوحدة الانعاش.