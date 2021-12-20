الخطوط التونسية تطلق عرض التخفيضات الشتوية نحو 10 وجهات أوروبية

أطلقت الخطوط التونسية، عرض التخفيضات الشتوية ،الذي يتيح حجز تذاكر سفر على متن خطوطها ايابا وذهابا، لفترة محدودة، الى 10 وجهات عبر العالم بقيمة 459 دينارا باحتساب جميع الضرائب لكل وجهة او ما يعادل 164 اورو.

ويتيح عرض بيع التذاكر، الذي ينتهي بحلول 31 ديسمبر 2021، ويشترط ان تكون السفرة خلال الفترة الممتدة بين1 جانفي و27 مارس 2021، وخارج العطلات المدرسية، السفر الى ان من كل فرنسا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والنمسا واسبانيا والممكلة المتحدة وتركيا وكندا.

ويمكن الحجز للسفر على متن طائرات الناقلة الوطنية، في اطار هذا العرض، انطلاقا من تونس في اتجاه هذه الوجهات او انطلاقا من هذه الوجهات في اتجاه تونس.

ويتعين على المسافر الراغب في الاستفادة من العرض المتعلق بالتذاكر، الاقامة في البلد المسافر اليه لمدة شهر على اقصى تقدير. علما وانه يمكن ادخال تغيير وفق شروط معينة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للخطوط التونسية.

وتتطلع الخطوط التونسية التي ستتسلم ، الاربعاء المقبل، على طائرة جديدة ايرباص “320 أ نيو” لتعزيز أسطولها في تحسين خدماتها واستقطاب المزيد من الحرفاء لا سيما في ظل الصعوبات المالية التي تعيش على وقعها وزادتها الازمة الصحية صعوبة باعتبار تاثيرها المباشر على حركة التنقل بشكل عام وعلى النشاط السياحي بشكل خاص.

ويتضمن برنامج الخطوط التونسية لتجديد اسطولها اقتناء 5 طائرات تصل تباعا في 22 ديسمبر 2021 وخلال أفريل 2022 وشهري جويلية وسبتمبر 2022 على ان تصل الخامسة خلال افريل 2023.