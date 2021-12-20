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عاجل: عدد من الأفارقة يحوّلون منزلا بجهة سكرة الى وكر لتعاطي البغاء السري

2021/12/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا


تمكن أعوان مركزلأمن الوطني بسكرة وبعد استشارة النيابة العمومية من مداهمة منزل بجهة دار فضال سكرة استأجره نفرين من أصول افريقية جنوب الصحراء إلا أنه بعد أقل من شهرين أصبح يقيم بالمحل أكثر من 06 أفراد لدرجة أن صاحبه لم يعرف مع من يتعامل في الايجار وكذلك كل مساء يقع تنظيم سهرات الى مطلع الفجر مع كثرة الضجيج الشيء الذي تسبب في إزعاج الاجوار.

وبالدخول إلى المحل المذكور تم العثور على 11 نفر بصدد احتساء الخمر بالاضافة الى وجود أنفار في حالة تلبس بتعاطي البغاء السري، هذا وبعد القبض عليهم تم حجز كمية هامة من المشروبات الكحولية ووسائل منع الحمل بالاضافة الى مبالغ مالية أجنبية ومحلية متأتية من عملية البيع و من النشاط الغير أخلاقي.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا مع المحجوز.

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