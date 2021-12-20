إحباط 84 عمليّة تهريب وحجز بضائع مهربة تقدر قيمتها 3 ملايين دينار

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 12 الى 18 ديسمبر الجاري من إحباط 84 عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 3 ملايين دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1835 شخصا مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ.

وأضافت أنه تم حجز 3 بنادق صيد و142 خرطوشة ممسوكة دون رخصة، فضلا عن حجز 2.526 كلغ من مخدر القنب الهندي “زطلة” و61 قرصا مخدرا و36 قطعة مخدرة.

كما أوردت في بلاغها، أنه حجز 53310 علبة جعة و158 قارورة خمر وقد قدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 108 ألف دينار، بالاضافة الى حجز 108 وسيلة نقل مفتّش عنها.

وأكدت إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة والقبض على 25 مجتازا، وإحباط 35 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 824 مجتازا.