المهدية:الفرق الطبية تحصي حالة وفاة وإصابتين بفيروس كورونا مقابل تعافي 5 مصابين

أحصت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الاثنين، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة الوبائية في الجهة، إلى 781 حالة وفاة.

كما أحصت نفس الفرق إصابتين اثنيتين بالفيروس، مقابل تعافي 5 مصابين، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ51 عينة.

وسجلت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25896 إصابة من بينها 25046 حالة شفاء و781 حالة وفاة إلى جانب 69 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1557 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 938 انتفعوا بالجرعة الأولى و322 بالجرعة الثانية و294 بالجرعة الثالة، فيما تلقى 3 مواطنين تطعيما بهدف السفر.